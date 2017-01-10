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Помочь пережить зиму: благодаря приюту для домашних животных в Вилейке многие питомцы обрели дом

10.01.2017 - 17:30

Новости Беларуси. В Вилейке десятки брошенных домашних питомцев нашли новых хозяев.

Менее чем за месяц существования приюта, который в пустующем помещении организовала местная молодежь, волонтеры устроили 15 кошек.

За теми, которых отдать в хорошие руки пока не удалось, ухаживают, как организаторы временного жилья для оставшейся животные, так и добровольцы. 

Например, одна из горожанок откликнулась на призыв о помощи в одной из социальных сетей.

Приют необходим был для собаки с маленькими щенкками, которым хозяйка и пожертвовала на зиму свою летнюю кухню,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оксана Чижикова-Кузьмина, житель Вилейки:
Привезли мне в покрывале вот это чудо, они были ещё маленькие. Кормила их детским питанием, покупала в коробочке. Каждого по очереди. Мы их помечали, их 8 штук, не запомнишь, кого покормил. Мы с мужем придумали такие ниточки: одного покормим – ниточку оденем, все в сторонку. И так вот 8 штук. 

В числе других волонтеров Вилейки женщина активно ищет хозяев для лучших друзей человека.

С уходом и кормом для бездомных питомцев помогают местные жители. К благотворительному делу могут присоединиться все неравнодушные.

Виктория Карпович, ученица средней школы №5 Вилейки: 
Помогают, кто-то с перевозкой поможет, помогают деньгами, едой. Иногда приходят – сами приберуться в приюте.

Помочь пережить зиму: благодаря приюту для домашних животных в Вилейке многие питомцы обрели дом

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Источник фото: facebook.com/den.podolchak
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