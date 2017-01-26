Помочь ребенку найти себя: 26 января прошел первый тур конкурса «Столичный учитель»

Новости Беларуси. Педагогическую смекалку – на модный подиум! Те, кто сеет разумное, доброе, вечное 26 января в Минске блистают не у школьной доски, а на сцене.

В первом туре конкурса «Столичный учитель – столичному образованию» наставники демонстрируют и профессиональные навыки, и творческие.

Вне расписания – визитные карточки и истории о боевом крещении от 800 конкурсантов. В преддверии Дня белорусской науки с интеллектуальной элитой города пообщались в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ.