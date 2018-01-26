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«Помогло то, что со мной были жена и дочь». Бьорндален на ОИ в Пхенчхане будет частью сборной Беларуси

26.01.2018 - 11:03

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален планирует поехать на Олимпиаду вместе со сборной Беларуси.

По информации издания VG, спортсмен поедет в Южную Корею, чтобы поддержать супругу – Дарью Домрачеву.

Восьмикратный олимпийский чемпион признался, что было тяжело принять тот факт, что ему самому не удастся принять участие в Играх.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Были дни, когда трудно было заставить себя что-то делать. Все, что произошло, требовало затрат энергии.

Домрачева: Мне сложно поверить в то, что Уле-Эйнар не поедет на Олимпиаду

Сейчас Бьорндален, Домрачева и их маленькая дочь Ксения находятся дома. По словам чемпиона, последние несколько дней для него были самыми счастливыми за прошедшие две недели. «Помогло то, что со мной были жена и дочь».

27 января Бьорндалену исполнится 44 года.

Фото: instagram.com/dadofun

31 января биатлонисты отправятся в Южную Корею. Спортсмен будет частью сборной Беларуси, но, в основном, частью «команды Бьорндалена».

Напомним, биатлонист не смог квалифицироваться на Олимпиаду в составе сборной Норвегии. Некоторое время назад появилась информация, что МОК может предоставить Бьорндалену индивидуальное приглашение. Однако спортсмену не удалось его получить.

Она на правильном пути: как Бьорндален поддерживает Домрачеву перед Олимпиадой (читать далее).

Фото: Reuters

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