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Помощь ветеранам, спорт в молодёжной среде: руководители общественных организаций встретились с помощником Президента Сергеем Ровнейко

07.10.2017 - 15:59

Новости Беларуси. Как продвинуть спорт в молодёжной среде, нужна ли интеграция в соцсетях, почему улицы не носят имена Олимпийских чемпионов и какую помощь необходимо оказать ветеранам. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече с помощником Президента – главным инспектором по Гродненской области Сергеем Ровнейко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разговору пригласили руководителей общественных организаций – представителей Красного Креста, профсоюзов, Белой Руси, Белорусского союза женщин. Это те люди, которые работают в постоянном контакте с населением.

Тем к обсуждению было немало. Предложения звучали самые разные.

Игорь Жук, председатель Гродненской областной организации РОО «Белая Русь»:
Я думаю, что на этом форуме мы должны обсудить целый ряд направлений по развитию общественных инициатив, по решению проблемных вопросов населения. Чтобы не только органы исполнительной власти на местах занимались разрешением этих вопросов, а наши общественные организации.

Сергей Ровнейко, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области:
Хотелось бы большего участия и представительства общественных объединений в числе депутатов. Особенно на местных уровнях в предстоящей электоральной компании, которая будет в следующем году.

На встрече неоднократно подчёркивали: общественные организации должны выступать посредниками между народом и властью. А ещё всегда держать руку на пульсе проблем общества и активно участвовать в общественно-политической жизни страны.

Помощь ветеранам, спорт в молодёжной среде: руководители общественных организаций встретились с помощником Президента Сергеем Ровнейко

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