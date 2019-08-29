Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с визитом в Беларуси
Новости Беларуси. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске у американского чиновника запланирован ряд официальных встреч, в том числе и на высшем уровне – заявили сегодня, 29 августа, в МИДе.
Программой визита предусмотрены также переговоры с главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, на которых также обсудят вопросы региональной безопасности.
Надо отметить, что за последние 20 лет это первый визит в Минск американского чиновника такого уровня.
Владимир Макей и представитель Госдепа США обсудили пути развития белорусско-американских отношений
Новости Беларуси. Широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, в том числе и пути дальнейшего развития белорусско-американских отношений 10 июля обсуждали в МИД Беларуси.
Глава ведомства Владимир Макей встретился с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом. Отметим, что этот визит представителя Госдепа в Минск уже второй в 2019 году.