Новости Беларуси. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон с визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске у американского чиновника запланирован ряд официальных встреч, в том числе и на высшем уровне – заявили сегодня, 29 августа, в МИДе.

Программой визита предусмотрены также переговоры с главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, на которых также обсудят вопросы региональной безопасности.

Надо отметить, что за последние 20 лет это первый визит в Минск американского чиновника такого уровня.