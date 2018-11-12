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Поправки в закон о местном управлении и самоуправлении рассмотрят белорусские депутаты

12.11.2018 - 09:34

Новости Беларуси. Поправки в закон о местном управлении и самоуправлении рассмотрят 12 ноября депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на повестке поправки в Лесной кодекс, изменения и дополнения в закон о растительном мире, о безопасности генноинженерной деятельности. Законодатели намерены рассмотреть и ратификацию ряда международных договоров, в том числе соглашение между правительствами Беларуси и Нидерландов о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

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