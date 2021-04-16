Поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму приняты во втором чтении
Новости Беларуси. 16 апреля депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку к этому людей.
Также в первом чтении рассмотрели законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Он предполагает исключение 10 статей – это более 20 составов преступлений, которые носят формальный характер. Нововведения также предоставят возможность отсрочки уплаты штрафов, а также освобождение несовершеннолетних от ответственности путем применения принудительных воспитательных мер. В целом изменения претерпят порядка 70 статей. Например, планируется усилить наказание за клевету, уклонение от уплаты налогов и надругательство над госсимволами.
Александр Дубов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Назрела необходимость по усилению или обеспечению защиты интересов граждан, юридических лиц, государства, государственности в целом. Это касается и защиты информационного поля, очень важный раздел – это по обеспечению защиты частной жизни, персональных данных. Ну и, конечно же, целый блок изменений по эффективности противодействия экстремизму. У нас вводятся две статьи. Это установление ответственности за содействие экстремистской деятельности. И по обучению и подготовке с целью участия в экстремистской деятельности. Это две новые статьи, нововведения.
Обновления ждут и туристическую отрасль. Планируется ввести институты финансового обеспечения ответственности туроператора. Предлагаются три варианта – банковская гарантия, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда.
Открывается весенняя сессия белорусского парламента. Какие законы рассмотрят в первую очередь?
Новости Беларуси. Противодействие экстремизму и недопущение реабилитации нацизма. Белорусские парламентарии начинают новый законотворческий сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2 апреля, в первый день весенней сессии, депутаты также планируют рассмотреть законы по вопросам средств массовой информации, трудовых отношений, защите персональных данных. На повестке дня ратификация ряда международных договоров, вопрос о проведении парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства нашей страны.
Сегодня же состоится открытие и пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.