новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Попробовать баурсак и бешпармак, посмотреть на костюмы и станцевать: чем заняться на Дне казахской культуры в Минске

17.06.2017 - 17:17

Новости Беларуси. Песни, танцы и обряды казахского народа. День казахской культуры проходят 17 июня в Верхнем городе белорусской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У гостей есть возможность не только отведать национальные блюда – баурсак и бешпармак – но и познакомиться с бытом казахов: заглянуть в древнейшее жилище кочевников – настоящую юрту.

Для маленьких гостей организована детская площадка, где можно узнать, во что играют дети в Казахстане.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:
Сегодня наши гости и дорогие минчане увидят такую многообразную культуру. Вы знаете, что Казахстан многонациональная страна, в ней проживает более 130 национальностей.

У казахского народа многовековая история.

Александра Редкова:
Очень люблю Минск, очень люблю Беларусь. Мне очень приятно то, что проводится такой праздник, как день культуры Казахстана.

В рамках праздника пройдет выставка фотографий и рисунков о Казахстане, а также презентация национальных костюмов.

Для любителей подвижного отдыха призовые викторины и танцевальный флешмоб.

Попробовать баурсак и бешпармак, посмотреть на костюмы и станцевать: чем заняться на Дне казахской культуры в Минске

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Выставка «ЭКСПО-2017» и саммит ШОС: главные итоги дней большой политики в Астане
Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, саммит ШОС, «ЭКСПО-2017»: как прошел визит Александра Лукашенко в Астану
Встреча с Нурсултаном Назарбаевым, саммит ШОС, «ЭКСПО-2017»: как прошел визит Александра Лукашенко в Астану
Максимальная интерактивность: белорусский павильон на выставке «ЭКСПО-2017» получился по-настоящему запоминающимся
Максимальная интерактивность: белорусский павильон на выставке «ЭКСПО-2017» получился по-настоящему запоминающимся
Современный электробус, макеты дорожной и сельскохозяйственной техники: чем удивляет Беларусь на «ЭКСПО-2017»
Современный электробус, макеты дорожной и сельскохозяйственной техники: чем удивляет Беларусь на «ЭКСПО-2017»?
Александр Лукашенко: будучи членами ШОС, Индия и Пакистан не просто приблизятся к решению проблем, но их решат
Александр Лукашенко: будучи членами ШОС, Индия и Пакистан не просто приблизятся к решению проблем, но их решат
Индия и Пакистан присоединились к Шанхайской организации сотрудничества
Индия и Пакистан присоединились к Шанхайской организации сотрудничества
Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире
Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире
Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью
Владимир Макей: на саммите ШОС будут приняты документы, направленные на борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью
Все новости по теме Беларусь-Казахстан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru