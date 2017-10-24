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Попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения: какие темы поднимались на совещании с руководством Администрации Президента

24.10.2017 - 22:52

Новости Беларуси. Навести порядок в работе с обращениями граждан и повысить исполнительскую и трудовую дисциплину госслужащих. Эти темы 24 октября были в центре внимания Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз на встречу были приглашены также госсекретарь Совета безопасности и управляющий делами Президента. Работа с обращениями граждан – важнейшая практика по обеспечению защиты конституционных прав и законных интересов белорусов.

Александр Лукашенко: надо выработать нормальную форму в работе с обращениями граждан

Как сообщила по итогам совещания 24 октября журналистам пресс-секретарь главы государства, все вопросы, которые обозначил Александр Лукашенко, открывая встречу, были обсуждены предельно конкретно и подробно.

Руководством Администрации Президента были озвучены предложения по выстраиванию новой системы работы с обращениями граждан. Главное требование Президента в данном вопросе – слушать и слышать людей, видеть тенденции и оперативно на них реагировать.

Также главе государства были доложены первые результаты проверки трудовой и исполнительской дисциплины в госаппарате (данная работа будет продолжена). Предметом разговора также стали вопросы кадровой политики и работа средств массовой информации. Кроме того, помощники Президента доложили о ходе реализации стратегических проектов.

Попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения: какие темы поднимались на совещании с руководством Администрации Президента

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