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Портреты и фотографии скульптур знаменитых космонавтов: в Червене открылась передвижная выставка

24.05.2017 - 09:33

Новости Беларуси. На родине уроженца Беларуси космонавта Олега Новицкого открылась галерея работ, посвященных покорению вселенной. Месяц портреты и фотографии скульптур знаменитых космонавтов смогут увидеть жители Червеня, после чего передвижная выставка отправится в Крупский район – на родину уже другого космонавта, Владимира Коваленка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея такой экспозиции принадлежит скульптору Ивану Миско, суть ее в том, что работы посетят малую родину всех известных отечественных покорителей космоса.

Иван Миско, народный художник Беларуси:
У нас есть в Минске улица космонавтов. Вот на этой улице, на одном из зданий, будет установлена большая мемориальная доска с портретами Климука, Коваленка и Олега Новицкого.

Автор выставки – скульптор Иван Миско – также надеется, что Олег Новицкий сможет лично увидеть экспозицию. В начале июня он вернется на родину после космического путешествия на МКС.

Портреты и фотографии скульптур знаменитых космонавтов: в Червене открылась передвижная выставка

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