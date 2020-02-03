Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля
Не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.
Похолодание синоптики обещают с середины недели. Пока же нынешняя зима претендует войти в историю как самая тёплая за весь период метеонаблюдений.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля
Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра.
Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями, в Минской и Гомельской областях ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки ожидаются в Витебской и Могилёвской областях.
Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.
Ожидается похолодание – здесь подробности.