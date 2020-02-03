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Порывы до 15-20 м/с. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

03.02.2020 - 09:41

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен 3 февраля в Беларуси из-за сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15-20 м/с,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

Не обойдётся без осадков. Воздух прогреется до 5 градусов тепла.

Похолодание синоптики обещают с середины недели. Пока же нынешняя зима претендует войти в историю как самая тёплая за весь период метеонаблюдений.

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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 3 февраля

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Новости Беларуси. Белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 3 февраля из-за сильного ветра. 

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачно с прояснениями, в Минской и Гомельской областях ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадки ожидаются в Витебской и Могилёвской областях. 

Ветер прогнозируется западный 6-11 м/с, ночью возможны порывы до 18 м/с, днём – до 14 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +1… +3°C, днём – поднимется до +2… +4°C. 

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси ближайшую неделю.

Ожидается похолодание – здесь подробности