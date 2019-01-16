Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Общество

Порывы ветра до 18 м/с. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 17 января

16.01.2019 - 13:20

Новости Беларуси. На 17 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.  

Как сообщает Белгидромет, в четверг будет облачно с прояснениями. Временами по всей стране будут идти мокрый снег и дождь (вероятность более 90%). Исключениями являются Брестская область, где днём вероятность осадков 5-10%, и Гомельская область, там аналогичная вероятность осадков ночью.  

В тёмное время суток ветер будет юго-западный с порывами до 14 м/с. Днём ветер сменится на западный, по югу республики порывы будут достигать 14 м/с, на всей остальной территории – 15-18м/с.  

Ночью в Брестской и Гродненской областях температура воздуха составит -1… +1°C, на остальной части Беларуси воздух остынет до -5… -8°C. Днём по всей республике потеплеет до +1… +3°C.  

Новости по теме

Погодный гид для дачников, автомобилистов, рыбаков: как работает мобильное приложение Белгидромета?

Порывистый ветер до 18 м/с и снег ожидаются в Беларуси 14 января

Метели и потепление до +2°С ожидают белорусов на выходных

В Беларуси отмечают первые случаи обморожения. Рассказываем, как избежать холодовых травм

Стало известно, когда в Беларуси ослабнут морозы

В Беларуси 10 января ожидается до 21 градуса мороза

Прогноз погоды в Беларуси оправдан на 95 %. Белгидромет о системах метеонаблюдения в стране

Ночью до -19, на дорогах гололедица: в Минской области сохранятся устойчивые морозы
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко – местной вертикали власти: Мы должны улучшить жизнь наших людей

4 млн яиц на дороге. На трассе Минск-Гродно перевернулся грузовик

«Костюм «Доспехи» весит 66 кг». Какой экипировкой пользуются белорусские военные саперы – репортаж СТВ

В Токио автомобиль протаранил толпу прохожих, задержан 79-летний водитель

«Вельмі своеасаблівы, адмысловы». Минский микрорайон Осмоловка стал охранной историко-культурной зоной

На двух путепроводах МКАД скорректируют схему движения с учётом ремонтных работ

Александр Лукашенко проведёт переговоры с президентом Зимбабве в Минске 17 января

В Испании задержаны 17 человек в ходе антитеррористической операции

Все новости