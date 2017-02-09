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Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в Минском ботаническом саду

09.02.2017 - 09:44

Новости Беларуси. Минский ботанический сад расцветает ледовыми скульптурами. В разгар февральских морозов 17 команд будут бороться со льдом и снегом. Свои работы посетителям представят не только профессиональные скульпторы, но и студенты.

В рамках фестиваля запланирован гала-концерт, катание на санях, верховая езда и угощение горячим чаем, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алексей Сорокин, скульптор:
Это будет трон. Называться он будет либо «Трон снежной королевы», либо «Сам себе король». Мы хотим сделать к этому трону корону, которая будет висеть над головой у человека. Чтобы он мог залезть, посидеть, и почувствовать себя коронованной персоной.

Подведение итогов фестиваля состоится в субботу. Все желающие смогут отдать свой голос в номинации «Приз зрительских симпатий».

Посидеть на троне и покататься на санях: чем заняться на фестивале ледовых скульптур в Минском ботаническом саду

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