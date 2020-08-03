Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?
Новости Беларуси. В преддверии важнейшего общественно-политического события в стране – Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию – приступили к работе парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 августа открылась третья внеочередная сессия. Как заявила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, Послание – это ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций и для каждого гражданина нашей страны.
В нем определяются основные направления роста экономики, общественной безопасности, социальной защиты населения и в целом укрепления позиций Беларуси на международной арене.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Это будет программное обращение Президента. И в нем, конечно, будут рассмотрены магистральные направления развития Республики Беларусь на ближайшие, я так думаю, не менее пяти лет. Конечно же, в политической системе, экономической, в развитии гуманитарных проектов, в улучшении качества и условий жизни населения.
3 августа сенаторы приняли решение о совместном заседании обеих палат парламента для заслушивания Послания Президента народу и парламенту.
Во Дворце Независимости обсудили подготовку к Посланию Президента белорусскому народу и парламенту
Новости Беларуси. 29 июля во Дворце Независимости обсудили подготовку к важнейшему общественно-политическому событию – предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент встретился с руководителями госорганов и должностных лиц, ответственных за организацию Послания.
Были обсуждены содержательные и организационные моменты. Всякий раз это анализ ситуации в экономической жизни страны, отношений с другими государствами, международной конъюнктуре. А также прогноз развития страны на ближайшую перспективу.
Напомним, Послание главы государства народу и парламенту состоится в начале следующей недели.