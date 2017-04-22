Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию. Телеверсия

|«10 млн – это мои дети, которых я свято буду хранить и беречь». О чем говорил Президент в послании к народу и парламенту
|Политика, экономика, социальная сфера: какие темы из Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию разобрали на цитаты?
|Президент Беларуси: «Неимоверно трудно было завоевать эту свободу, но значительно труднее будет отстоять ее»
|Александр Лукашенко: «Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер»
|«В ближайшее время реформируем полностью федерации, Национальный олимпийский комитет перестраивается»
|Глава государства о практической стороне высшего образования: «Со второго, а может, и в конце первого курса их тащить на поле, к станку»
|«Усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники в школу, мы отталкиваем детей от получения знаний»
|«Нужно сообща обеспечить прямую, оперативную связь власти и народа»