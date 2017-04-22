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Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию. Телеверсия

22.04.2017 - 09:00
Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию. Телеверсия

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Послание Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию
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Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
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