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После дождя – водопад, в жару – облако пыли: пройти по дороге в плохую погоду возле улицы Ириновской практически невозможно

11.05.2017 - 21:37

Новости Беларуси. На этой дороге возле улицы Ириновской может разве что человек, обладающий акробатическими навыками.

Это дорога на участке – магистральная, а к ней примыкают ещё 5. И все они покрыты хорошим асфальтом. Местные жители рассказывают, что после дождя здесь начинается водопад – дорога отвесная.

А в жару с неё поднимается облако пыли. Куда только местные жители не обращались перед тем, как позвонить нам на горячую линию. И  лично, и с коллективными письмами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вера Вишневская:
У меня дочь инвалид первой группы по зрению. Она идёт вечером, даже если ее сопровождаешь, она спотыкается может где-то упасть.

После дождя – водопад, в жару – облако пыли: пройти по дороге возле улицы Ириновской практически невозможно

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