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«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске

05.01.2018 - 18:08

Новости Беларуси. Подарки от имени Президента получили маленькие пациенты детской инфекционной больницы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Поздравление от главы государства ребятам передали представители Министерства здравоохранения. Каждому малышу, которому предстоит встречать рождество в этих стенах, вручили мягкие игрушки и, разумеется, сладости.

Мамы:

Попали сюда 2 числа, сразу после Нового года. Это было очень тяжело для всех нас. После уколов, капельниц ей приятно получить такой подарок.

Мы себя лучше чувствовали, а тут еще такие подарки нам принесли. Так что дети остались не без праздника.

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Сложилась такая ситуация, что детки попали в больницу накануне праздников, накануне большого праздника – Рождества Христова. Входишь в палату, и действительно, щемит сердце. И хочется от всей души поздравить их с праздником.

«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске

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