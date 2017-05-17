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После визита Александра Лукашенко в Китай в индустриальном парке «Великий камень» появится 4 новых резидента

17.05.2017 - 20:31

Новости Беларуси. Строительство высокоскоростной железной дороги, помощь в модернизации нефтеперерабатывающих заводов и безвизовый режим до 30 дней. Это лишь часть проектов, которые о которых говорили в ходе прошедшего визита Александра Лукашенко в Китай.

Из Пекина белорусы вернулись с солидным пакетом подписанных контрактов.

Они охватили едва ли не все сферы жизни белорусов. Анастасия Иванникова подвела итоги переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Иванникова, СТВ:
В Пекине прошел исторический форум. Почти 70 стран выступили «за» сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс – один путь», а потом поставили подписи под итоговым соглашением.

На него прибыли лидеры 29 стран, а участниками стали делегации более чем из 100. Для Александра Лукашенко это был десятый визит в Китай. Белорусский Президент одним из первых получил приглашение на форум «Один пояс – один путь».

Как-никак, первыми в Европе и одними из первых в мире поддержали эту инициативу.

Китай такое доверие оценил, подтверждает это и дружеский прием. Даже на церемонии открытия форума белорусский Президент был по правую руку от китайского лидера.

Шелковый путь китайцы изобразили и на памятной марке, на которую местную почту как раз и вдохновил прошедший саммит. А ведь эта инициатива не только создает новые точки роста. Сейчас мы участвуем в двух из четырех основных проектов Шелкового пути, географическое положение предопределило. А теперь в Беларуси может появиться и высокоскоростная железная дорога, Китай готов помочь в этом. Уже сегодня этот путь основной при перевозке грузов.

Иван Гончаров, руководитель департамента мультимодальных перевозок логистической компании:
При классическом пути доставки «море+авто» через прибалтийские порты сроки могут варьироваться от 45 до 60 дней, то

железной дорогой из определенных точек Китая можно доставить за 14 дней.

Кстати, после визита в «Великом камне» плюс 4 резидента: геотермальные разработки и светодиодная продукция из провинции Гуандун. Как раз о нашей «жемчужине» подробно расскажет белорусский Президент уже на заседании круглого стола.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он строится как город будущего – экологичный, инновационный и комфортный для работы и жизни.

Глубина проекта в том, что совместно мы создаем не только инфраструктуру, но и законы,

по которым развивается эта узловая площадка экономического пояса «Шелкового пути».

Поля саммита стали хорошей площадкой для двусторонних встреч. Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Пакистана, президентом Турции, встретился с руководством ряда стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Была встреча и с Си Цзиньпином.

Китай готов помочь в завершении модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

Возможно, ворота откроют для туристов. Оценить в Поднебесной успели и наши продукты питания: сладости, говядину, свинину и даже черную икру.

Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
По результатам января-февраля этого года экспортировано продукции на сумму около 70 миллионов долларов.

Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь – директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора:
Я думаю, что вся линейка молочной продукции будет присутствовать – от сухого молока до кисломолочной продукции (сметаны, творога).

В итоге на поставку белорусской молочки в ходе визита соглашение подписали.

А еще контракт о создании совместного центра по поддержке молодых бизнесменов. Проинвестируют и производителей техники.

Дмитрий Зикрацкий, юрист, бизнес-консультант:
Между Республикой Беларусь и Китаем существует очень много соглашений, которые помогают ведению бизнеса. Это соглашение во избежание двойного налогообложения, о защите инвестиций, о правовой помощи.

Дискуссии получились результативными, не зря лидеры стран договорились встретиться вновь.

2 международный форум по экономическому сотрудничеству «Один пояс и один путь» намерены провести в 2019 году.

После визита Александра Лукашенко в Китай в индустриальном парке «Великий камень» появится 4 новых резидента

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