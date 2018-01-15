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После завершения карьеры Родионов продолжит сотрудничать с БАТЭ

15.01.2018 - 22:15

Новости Беларуси. Слухи о том, что нападающий БАТЭ Виталий Родионов завершает карьеру, оказались не преувеличенными, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 января игрок официально заявил через сайт «желто-синих», что больше не будет выходить на газон в качестве профессионального футболиста. Впрочем, БАТЭ Родионов не покидает – он останется работать в клубной структуре.

Напоминаем, форвард вместе с борисовчанами 12 раз брал золотые медали чемпионата Беларуси, трижды завоевывал национальный кубок и шесть раз – суперкубок. Он забил за клуб 161 мяч, два из которых (в концовке матча с «Городеей») помогли «желто-синим» вырвать драматичное чемпионство-2017 из рук минского «Динамо».

После завершения карьеры Родионов продолжит сотрудничать с БАТЭ

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