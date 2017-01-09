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Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших

09.01.2017 - 18:44

Новости Беларуси. Минувшие выходные на Минщине выдались экстремально морозными. Самой морозной точкой на карте региона стала Вилейка, где в ночь на 8 января столбики термометра опустились до -30ºС. Не обошлось и без коммунальных аварий в Пуховичском, Молодечненском и Логойском районах. К счастью, оперативные службы быстро справились с ситуацией.

С наступлением морозов более 40 жителей области обратились к медикам с обморожениями.

Три человека стали жертвами холодов. Сотрудники МЧС, медики и автоинспекторы продолжают работать в усиленном режиме. Слаженные действия всех служб помогли освободить из морозного плена российских туристов, автобус которых сломался в Логойском районе.

56 человек, в том числе 7 детей, возвращались из Минска в Псков после экскурсионного путешествия.

На улице в тот момент было -26ºС. Путешественников оперативно доставили в одну из местных гостиниц, где они в тепле дождались дополнительного автобуса, и теперь уже дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших
Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших
Фото. Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших
Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших
Фото. Последствия морозов: -30ºС в Вилейке и 40 пострадавших

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