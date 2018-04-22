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Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела

22.04.2018 - 14:22

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Сорванные крыши, поваленные деревья, отключение электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От сильного ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, пострадали 15 населённых пунктов. Повреждены кровли нескольких жилых домов и социальных объектов, а также 24 сельскохозяйственных построек.

МЧС сообщает о нескольких десятках случаев падения деревьев в Могилёвской, Минской областях и в самой столице. А в Гродно на выезде из города упала 6-метровая стела. Восстановительные работы продолжаются. Пострадавших нет.

С непростой ситуацией столкнулись энергетики. Почти тысяча населённых пунктов периодически оставались без электроснабжения.

Последствия непогоды: в Гродно из-за сильного ветра упала 6-метровая стела

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