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Послы Польши, Японии, Азербайджана и Кубы отметят Новый год в Беларуси: как они планируют провести праздник

30.12.2017 - 20:05

Новый год в Беларуси, а не у себя на родине, встретят многие послы зарубежных государств. И считают это хорошим вариантом!

Отнюдь не зимнему символу Беларуси – васильку – легким движением руки Конрад Павлик – посол Польши – находит место на елке в своей резиденции. Она сверху до низу украшена игрушками в цвета национального флага этой страны. Зеленую красавицу, как и весь дом, к празднованию Нового года в Беларуси хозяин готовит впервые.

Конрад Павлик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Республике Беларусь:
Я в прошлом году проводил праздники в Польше, в этом году решился остаться. И очень рад этому. Очень интересно увидеть, в чем похожи наши традиции, в чем они чуть-чуть отличаются.

Вместе с личными планами на Новый год, Конрад Павлик, конечно, делится и рабочими, подводит итоги двусторонних отношений Беларуси и Польши в 2017. И если громкие политические заявления еще впереди, уверяет Посол, то дома уже есть, кому пошуметь.

Конрад Павлик:
Это был очень интересный и достаточно активный год. Решение о безвизовом режиме является большим толчком для туристического потока, приезда польских туристов в Республику Беларусь. Точно у польских туристов интерес приезжать в Беларусь есть – мы это уже видим. И за последний год мы оцениваем, что несколько десятков тысяч, может быть, до 50 тысяч в целом – такое количество туристов приехало за последний год из Польши в Беларусь.

С утверждением о важности упрощения визовых формальностей согласен и Хироки Токунага, глава дипмиссии Японии в Беларуси. Именно это шаг станет следующим в Новом году.

Хироки Токунага, Посол Японии в Республике Беларусь:
1 января 2018 года упростятся визовые требования для белорусских граждан.

Кстати, сам Посол советует не останавливаться только на белорусской столице и для встречи Нового года выбрал, пожалуй, самое сказочное место страны.

Хироки Токунага:
Я планирую съездить в Беловежскую пущу, чтобы увидеть белорусскую природу во всей красе.

И, наверное, увидеть нашего Деда Мороза.

Хироки Токунага:
Да конечно. Я недавно узнал, что в Беларуси отмечают Каляды. Я думаю, что этот праздник очень похож на японский праздник «Намахагэ».

Действительно ли японский «Намахадэ» схож с белорусскими Калядами, господин Токунага сам сможет увидеть уже в январе.

А вот Латиф Гандилов хоть и не так давно стал Послом Азербайджана в Беларуси, но с нашими традициями хорошо знаком со времен общего советского прошлого.

«Чтобы сладко говорить, нужно сладко есть», – говорит посол и приглашает нас на чай. Здесь же делится планами на новогоднюю ночь. Проводить ее он будет в Минске. Решил, что лучший способ прочувствовать другой народ – разделить с ним праздник.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:
Обязательно в Новый год я хочу быть вместе со всеми на улице.
Минск прекрасно украшают к Новому году, и я вам скажу, что очень светло в городе. Цветные лампочки дарят хорошее настроение.

Хуан Вальдес Фигероа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь:
Вы знаете, сколько здесь мохито получается? Для многих белорусов хватит. Лед, лимонный сок, сахар и ром.

Вот вам, пожалуйста, рецепт альтернативного новогоднего напитка от Хуана Фигероа, посла Кубы. Только месяц назад он вместе с супругой Мартой и двумя символами наступающего года приехал в Беларусь. И уже вовсю готовится к волшебному празднику в белорусском стиле, но с кубинским акцентом.

Хуан Вальдес Фигероа:
У меня пока нет четких планов, где мы будем встречать Новый год. Думаю, с друзьями. На Кубе встречают и Новый год, и годовщину Кубинской революции.

Марта Фигероа, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Республике Беларусь:
Я не знала, как у вас принято украшать елку и попросила одну белорусскую женщину, чтобы она мне помогла. А что касается застолья...

Хуан Вальдес Фигероа:
Рис с черной фасолью, сельдь «под шубой». Мне очень нравится сельдь «под шубой».

пока про застолье ничего не знаю – у вас будет первая новость- ну-ка нука.

С каким бы акцентом или оттенком ни был Новый год, для белорусов этот праздник, пожалуй, самый любимый и семейный. И кажется, все герои нашего сюжета единодушно разделяют с нами главную ценность – человеческие отношения, которые и есть основа любых других.

Послы Польши, Японии, Азербайджана и Кубы отметят Новый год в Беларуси: как они планируют провести праздник

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