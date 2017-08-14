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Посмотрите, чем занимаются ваши дети: в Минске подросток свесился с 26 этажа ради фото

14.08.2017 - 15:56

Новости Беларуси. 14 августа в социальных сетях появилась фотография, где подросток свесился с балкона 26 этажа ради удачного кадра.

Фотографию опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Елена Крашевская. На снимке видно, что один парень снаружи балкона повис на руках, а второй фотографирует друга.

Автор фото отметил, что развлекаются дети на балконе 26 этажа – на фотографии действительно видна крыша здания.

Пользователи соцсетей ужаснулись происходящим и призывали распечатать фото и повесить на дверь подъезда.

В Twitter-аккаунте ГУВД Мингорисполкома этот снимок опубликовали с обращением к родителям, которые обязаны следить за своими детьми. «Родители! Посмотрите, чем занимаются ваши дети... А чем сейчас занимаетесь ВЫ?»

Спасатели и правоохранители призывают, если вы стали свидетелем такого случая, то стоит немедленно сообщать в экстренные службы.

Часто в погоне за красивым кадром люди забывают, что на кону стоит их жизнь. В 2017 году из-за рискованных селфи произошло несколько трагедий. Некоторые их них были со смертельным исходом.

В апреле девушка делала селфи и выпала из окна второго этажа в Речицком районе

В мае мужчина упал с пешеходного моста на МКАД

На крышу поезда залез ради селфи:  весной в Киеве подросток погиб от удара током

Несколько лет назад в Челябинской области произошел шокирующий случай. Малыш прогуливался и танцевал на подоконнике восьмого этажа.

А мать мальчика в это время находилась в квартире и готовила обед – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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