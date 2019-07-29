Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Новости Беларуси. Президент поручил руководителям местных органов власти обеспечить рост зарплаты, а также проконтролировать ее своевременную выплату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
29 июля новых руководителей Президент согласовал сразу в нескольких райисполкомах. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларуси в ближайшее время предстоит провести две политические кампании.
И здесь задача местной власти, прежде всего, информирование граждан, справедливый подход и внимание к людям. Рабочие места и условия для жизни в регионах создаются, но необходимо обратить внимание также на заработную плату.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С политики хочу начать. Этот и следующий год особенные. Я не буду говорить о важности, уже сказано немало. Да и вы люди опытные – в том или ином качестве участвовали в этих кампаниях. Обстановка в районах, в которые вы направляетесь, разная, но в целом общем она стабильная. Люди нас понимают, люди поддерживают нынешнюю власть. Не без критики. Ее хватает. Это хорошо и правильно, поэтому надо разговаривать с людьми. Ни в коем случае не должно быть никакого давления. Надо, разговаривая с ними, информировать их.
Порядок навели, рабочие места создали, людям работу дали. Поэтому посмотрите на выплату заработной платы, постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной, везде это не сделаешь, но терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня такая у них зарплата, завтра при определенных условиях – она должна быть выше. Обязательно должен быть этот прирост. Но не ради того, что у нас выборы, потому что люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя.
Надо обратить внимание всех руководителей, что зарплата – это святое, основной источник дохода нашего населения, ее нужно выплачивать вовремя и обеспечить рост этой заработной платы в этот и следующий год. Это очень важно. Это один из вопросов этих политических кампаний.
Что касается экономики, в основном, кроме Бобруйска, хотя и Бобруйск будет сталкиваться с этим, это сельское хозяйство. Я уже актуализировал эти темы. Правда, как всегда, у нас есть умные: я вот читаю обзор интернета, они даже подвергли критике мое заявление о том, что мы должны, повторяю – цитирую самого себя, стремиться к 9,5 тонн зерна. Ниже 9 нельзя. Это дословно, что я сказал. Некоторые умники, которые работали когда-то в сельском хозяйстве и сейчас бастяются неизвестно где, начинают подвергать сомнению поставленную задачу. Все здесь просчитано, притом – это запланировано. Более 9,5 тонн всего от рапса до кукурузы, зерновых, зернобобовых – это запланировано правительством, поэтому здесь нет ничего особенного.
Александр Лукашенко: «За 20 дней мы однозначно должны закончить уборку»
Ну и еще одна тема, которая была мною поднята, также горячо обсуждается. Это мое жесткое заявление – «за падеж скота сядете в тюрьму». Не хочу вас в первый день назначения пугать такими заявлениями, но мы вышли с вами из советской системы. Даже самые молодые из вас помнят, что за это люди отвечали. Поэтому я вас прошу – обратите на эти проблемы особое внимание. Спрос будет очень серьезный за эти вещи.
«Нам надо контролировать основное. И прежде всего – план». Президент Беларуси на селекторном совещании по уборочной кампании
Александр Лукашенко: «В Витебской области очень серьёзно надо разбираться с сельским хозяйством»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко назначил губернатора Гомельской области. Им стал Геннадий Соловей, ранее работавший в должности первого заместителя председателя облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место губернатора оставалось вакантным с того времени, как Владимир Дворник занял пост вице-премьера. Еще одно кадровое решение дня: новым помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.
Глава государства пояснил, что остановил свой выбор на этой кандидатуре, потому что тот значительное время работал в сельском хозяйстве и хорошо знает эту сферу.
Для региона по-прежнему актуальна идея создания единой системы управления АПК. Ранее в области сформировали интеграционные структуры, которые объединили по несколько хозяйств. Единая система управления отраслью помогла бы сконцентрировать ресурсы и в значительной степени освободить организации от долгового бремени.
Президент поручил обеспечить своевременную выплату и рост зарплаты в регионах
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Витебской области, там сегодня надо очень серьезно разбираться с сельским хозяйством. И самое главное – не ошибиться. Чтобы эта эпопея не вылилась в то, что мы какую-то отдушину дадим для убыточных хозяйств, которые так или иначе объединяются в эти структуры. Как это говорят: «У них будут разблокированы счета в банках». Ну хорошо, разблокированы, а дальше что? Поэтому хотелось бы, чтобы вы, исходя из своего опыта, вникли в эту проблему, и в ближайшее время мы ее должны рассмотреть.
Что касается Гомеля. Геннадий Михайлович, мы с тобой на эту тему говорили по-мужски пару дней назад. Коль берешься, значит знаешь, куда идешь. Чего ж не знаешь? Работал сам, видел. Главное, чтобы был результат. Наверное, эта область непростая. Конечно, там целый клубок проблем. Несмотря на то, что это самая южная область – она сложнее даже, чем Витебская. Там надо очень серьезно поработать, начиная от севооборота и заканчивая промышленными гигантами.
Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы