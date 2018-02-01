Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 февраля увеличивается размер пособий на детей до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты на первого ребенка составят около 300 рублей.

На второго и последующих – на 50 рублей больше. Вырастут и единовременные выплаты при рождении детей. Пополнит семейный капитал появление первенца, также как и в случае рождения второго и последующих детей.

К слову, с 1 февраля бюджет прожиточного минимума составит около 200 рублей. Увеличение данного норматива также повлияет на размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также установленных к ним надбавок и повышений. С 2018 года размер пособий будут пересматривать два раза в год, а не каждые три месяца, как раньше. Таким образом, в следующий раз это произойдет 1 августа.