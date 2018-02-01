﻿ Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля

01.02.2018 - 11:04

Новости Беларуси. В Беларуси с 1 февраля увеличивается размер пособий на детей до трех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты на первого ребенка составят около 300 рублей.

На второго и последующих – на 50 рублей больше. Вырастут и единовременные выплаты при рождении детей. Пополнит семейный капитал появление первенца, также как и в случае рождения второго и последующих детей.

К слову, с 1 февраля бюджет прожиточного минимума составит около 200 рублей. Увеличение данного норматива также повлияет на размер минимальных трудовых и социальных пенсий, а также установленных к ним надбавок и повышений. С 2018 года размер пособий будут пересматривать два раза в год, а не каждые три месяца, как раньше. Таким образом, в следующий раз это произойдет 1 августа.

Увеличивается размер пособий на детей до трёх лет. Что ещё изменится в Беларуси с 1 февраля

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пособия на детей до 3 лет вырастут с 1 августа
Пособия на детей до 3 лет вырастут с 1 августа
С 1 мая в Беларуси выросли БПМ и пособия при рождении детей
С 1 мая в Беларуси выросли БПМ и пособия при рождении детей
В Боровлянском сельсовете зарегистрировали 100 новорожденного
В Боровлянском сельсовете зарегистрировали 100 новорожденного
Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру
Семье, в которой родится двухмиллионный минчанин, подарят квартиру
В молодой семье Хадоркиных из Заводского района родилась тройня
В молодой семье Хадоркиных из Заводского района родилась тройня
В Беларуси увеличились пособия по уходу за ребёнком: на 8% для детей до 3 лет, и на 8% – старше
В Беларуси увеличились пособия по уходу за ребёнком: на 8% для детей до 3 лет, и на 8% – старше
На сколько увеличится размер пособия по уходу за детьми?
На сколько увеличится размер пособия по уходу за детьми?
Пособия на детей до трех лет в Беларуси вырастут с 1 августа
Все новости по теме Пособие при рождении детей
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru