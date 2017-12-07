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Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Комментарий МИД

07.12.2017 - 15:11

Новости Беларуси. Сделки века не будет. Лидер движения ХАМАС заявил о прекращении мирного процесса на Ближнем Востоке и призвал Палестину к восстанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация накалилась после признания США Иерусалима столицей Израиля.

7 декабря ситуацию вокруг статуса города прокомментировали в белорусском МИД. Как стало известно, Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Мы исходим из того, что этот вопрос должен решаться в формате прямых переговоров вовлеченных сторон на имеющейся международно-правовой основе в полном соответствии с действующими резолюциями Совета безопасности ООН и ранее заключенными соглашениями.

Решение Дональда Трампа не разделили лидеры ряда европейских стран. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по этому вопросу. Встреча назначена на 8 декабря.

Посольство Беларуси в Израиле продолжит работу в Тель-Авиве. Комментарий МИД

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