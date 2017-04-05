Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого избиения ребенка выясняют в Могилевском районе. В реанимацию с тяжелыми травмами попала 4-летняя девочка. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель ее матери. Уже известно,
что воспитывал малышку мужчина кулаками.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В реанимацию Могилевской областной детской больницы девочка попала в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, переломы и многочисленные гематомы по всему телу. Уже несколько дней ребенок находится в коме.
Как предварительно установило следствие, девочку избил сожитель ее матери. Оставшись с четырехлетним ребенком дома наедине, он решил заняться ее воспитанием. Был пьян.
Свой авторитет и силу демонстрировал кулаками.
Когда увидел, что девочка больше не сопротивляется, ушел, а придя под утро вызвал скорую.
Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилёвской области:
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Собираются характеризующие материалы. Установлено, что мужчина ранее судим. Что касается матери девочки,
то на момент совершения преступления ее не было дома.
В деревню под Могилевом девочка переехала около месяца назад вместе со своей мамой. Женщина решила попробовать начать новую жизнь с новым мужем. И начало было многообещающим. Молодой человек занялся ремонтом дома, построил забор, даже детскую песочницу смастерил. Но почему все так получилось? Соседи видят причину в алкоголе.
Иван Баталов, житель деревни Амховая-1:
Тут раньше не жили. Он начал делать уборку, забор ставил. Я видел, как эта девочка выходила с ним стояла. Так вроде нормально он вел себя.
Екатерина Потупчик, житель деревни Амховая-1:
Он часто ходил пьяным. Другой раз мимо идешь, он здоровается, и иной раз страшно становилось. Мало ли что ему в голову заскочит. Может и ударить.
Надежда Фалецкая, житель деревни Амховая-1:
Кажется, и хлопец таки ничоги, а что ему в голову стукнуло. Ну нашкодил ребенок, так взял бы там в угол поставил или прутиком.
Мужчина задержан.
В отношении его возбуждено уголовное дело по факту избиения ребенка.
Однако статья может быть изменена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
В областной детской больнице от комментариев на камеру отказываются. Врачи провели несколько операций. Но шансы, что девочке повезет и удастся выжить, крайне малы.