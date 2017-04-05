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Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы

05.04.2017 - 19:45

Новости Беларуси. Обстоятельства жестокого избиения ребенка выясняют в Могилевском районе. В реанимацию с тяжелыми травмами попала 4-летняя девочка. По подозрению в совершении преступления задержан сожитель ее матери. Уже известно,

что воспитывал малышку мужчина кулаками. 

Юрий Прокопенко, СТВ:
В реанимацию Могилевской областной детской больницы девочка попала в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, переломы и многочисленные гематомы по всему телу. Уже несколько дней ребенок находится в коме.   

Как предварительно установило следствие, девочку избил сожитель ее матери. Оставшись с четырехлетним ребенком дома наедине, он решил заняться ее воспитанием. Был пьян.

Свой авторитет и силу демонстрировал кулаками.

Когда увидел, что девочка больше не сопротивляется, ушел, а придя под утро вызвал скорую.

Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилёвской области:
В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Собираются характеризующие материалы. Установлено, что мужчина ранее судим. Что касается матери девочки,

то на момент совершения преступления ее не было дома.

В деревню под Могилевом девочка переехала около месяца назад вместе со своей мамой. Женщина решила попробовать начать новую жизнь с новым мужем. И начало было многообещающим. Молодой человек занялся ремонтом дома, построил забор, даже детскую песочницу смастерил. Но почему все так получилось? Соседи видят причину в алкоголе.

Иван Баталов, житель деревни Амховая-1:
Тут раньше не жили. Он начал делать уборку, забор ставил. Я видел, как эта девочка выходила с ним стояла. Так вроде нормально он вел себя.

Екатерина Потупчик, житель деревни Амховая-1:
Он часто ходил пьяным. Другой раз мимо идешь, он здоровается, и иной раз страшно становилось. Мало ли что ему в голову заскочит. Может и ударить.

Надежда Фалецкая,  житель деревни Амховая-1:
Кажется, и хлопец таки ничоги, а что ему в голову стукнуло. Ну нашкодил ребенок, так взял бы там в угол поставил или прутиком.

Мужчина задержан.

В отношении его возбуждено уголовное дело по факту избиения ребенка.

Однако статья может быть изменена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Прокопенко, СТВ:
В областной детской больнице от комментариев на камеру отказываются. Врачи провели несколько операций. Но шансы, что девочке повезет и  удастся выжить, крайне  малы.

Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы

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