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Построят ли в Минске мусоросжигающий завод: приезжали инвесторы, предложены две площадки

07.02.2017 - 22:29

Новости Беларуси. О плюсах и минусах таких заводов, рассказали в «Большом городе».  

Почему мы выбрали вид переработки, а в Москве. Например, мусор сжигают. Вообще, какой мировой опыт? Что выгоднее? Может быть. Проще и выгоднее сжечь мусор?

Сергей Масляк, председатель комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Мингорисполкома:
При строительстве таких заводов, на самом деле, очень большое внимание уделяется очистным пыле-газоуловителям различным.

При строительстве каких? Мусоросжигающих?   

Сергей Масляк:
Мусоросжигающих заводов.

Но это не наша практика, да?    

Сергей Масляк:
Такой вопрос Мингорисполком прорабатывает. Кроме того, что, я знаю, уже приезжали инвесторы и такой разговор состоялся, работа в этом направлении ведётся.

Кроме того, данному инвестору было предложено две площадки под строительство мусоросжигающего завода.

В чём разница? Несомненный плюс такого завода состоит в том, что мы уменьшаем количество отходов, которые подлежат захоронению. То есть, таким образом, мы не даём полигонам нашим расти в высоту и в ширину.

Пластмасса сжигается?

Сергей Масляк:

При работе данного завода имеются слабые моменты в сортировке.

И то, что сортируется, допустим, с более высокой степенью на мусороперерабатывающем заводе будет сортироваться, здесь, как бы, этому не совсем должное внимание уделяется. И допускается сжигание, в том числе, вторичных материальных ресурсов, которые, безусловно, будут попадать уже в мусоросжигающую камеру. Что касается мусоросортировочного завода, мусороперерабатывающего, с сортировкой, то, несомненно, здесь плюс в том, что степень сортировки – она очень высокая.

Но, вместе с тем, степень отходов, которые подлежат дальнейшему захоронению – она выше.

То есть, в моём понимании, должен быть тандем: мусороперерабатывающий с хорошей сортировкой и затем мусоросжигающий. То есть, когда будет такой тандем, я думаю, что тогда всё будет хорошо в этом направлении.

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