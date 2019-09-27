Потепление и дожди. Прогноз погоды в Беларуси в последние дни сентября
Новости Беларуси. В Беларуси на выходных ожидается дождливая погода.
По информации Белгидромета, в субботу, 28 сентября, ночью ожидается от +1°C до +6°C, в западной части страны будет от +7°C до +12°C. По востоку на почве и местами в воздухе заморозки от 0 до -2°C.
Днем столбик термометра будет держаться на отметке от +11°C до +17°C, по юго-западной части страны до +19°C. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны ожидаются дожди. Ночью и утром – туман.
В воскресенье, 29 сентября, ночью будет от +6°C до +12°C. Днем прогнозируется от +12°C до +19°C. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман.
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До -4°С. Ночью в Беларусь придут заморозки
Новости Беларуси. Предстоящей ночью во многих районах Беларуси прогнозируются заморозки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столбики термометров застынут на отметке от 0 до -4 градусов.
Для аграриев это еще один повод ускорить темпы работ в полях. Кукуруза, сахарная свекла, овощи и картофель – сентябрь, время собирать урожай. В 2019 году он выращен неплохой.
День осеннего равноденствия-2019: астрономическая осень наступает 23 сентября