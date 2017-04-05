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Потеря пассажира. На улице Корженевского на проезжую часть из кузова грузовика выпала корова

05.04.2017 - 20:25

Новости Беларуси. И в завершение выпуска – приключения коровы в микрорайоне Курасовщина.  Животное выпало на проезжую часть из кузова грузовика, который двигался по улице Кижеватова в направлении Корженевского. Водитель заметил потерю пассажира и остановился,

но корова, которая неожиданно для себя оказалась на свободе, не упустила шанс прогуляться.

Променад оказался недолгим. На подмогу вызвали МЧС. Обычно спасатели не занимаются отловом животных, но в данной ситуации посчитали, что корова может угрожать безопасности людей.

Неудачная попытка побега была пресечена.

Спасатели помогли водителю грузовика поймать корову:

ее привязали к дереву, а затем поместили обратно в кузов. Куда именно везли животное, не сообщается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Потеря пассажира. На улице Корженевского на проезжую часть из кузова грузовика выпала корова

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