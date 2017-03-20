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Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест

20.03.2017 - 19:29

Новости Беларуси. И так, занятость населения – одна из проблем, на которую обратил внимание Президент. Кстати, статистика свидетельствует:

уровень безработицы в Минске снижается.

Инесса Александровна и подумать не могла, что когда-нибудь останется без работы. Трудовой стаж женщины, на секундочку, 36 лет. Последние восемь – в качестве инженера по материально-техническому снабжению – провела в частной компании. Дела у фирмы шли не очень и должность Инессы Александровны сократили. В поисках новой работы женщина провела три месяца.

Затем обратилась в службу занятости.

Там и посоветовали курсы переподготовки по специальности «Контролер-кассир-продавец»

Инесса Карунас, слушатель курсов переподготовки:
Заключила договор, я должна проучиться, потом меня возьмут на практику и мне обещано трудоустройство. Безвыходных ситуаций не бывает,

я всю жизнь работала и хочу работать дальше.

Месяц – теория, еще два – практика. Для тех, у кого пока нет работы,

курсы полностью бесплатные.

В группе, как вчерашние школьники, так и те, кто уже давно получил аттестат.

Татьяна Саврицкая, директор учебного центра:
Одна из востребованных профессий, потому что магазинов открывается очень много.

Вероятность того, что он найдут работу, почти 90%.

Направления получили на профессиональное обучение в Минске получили 375 человек. Впрочем, есть и другой способ самореализации. Опять же не без помощи.

Свое дело для Алексея было давней мечтой. Долгое время работал в частной мастерской. Во время трудового перерыва, мастер решил, работать будет на себя.

Получил от государства безвозмездную субсидию и за полгода раскрутил дело.

Алексей Коленик, индивидуальный предприниматель:
Уже думаю наперёд, расширяюсь, рабочие места организовываю. Когда увеличится поток клиентов, заказчиков, соответственно возьму людей, буду думать о второй.

Меж тем, по статистике уровень безработицы в столице снижается. Так, в службе занятости зарегистрировано 3700 безработных. П

Показатель, кстати, на 20% меньше чем в 2016 году.

А вот потребность в кадрах растет. Сегодня наниматели предлагают более семи тысяч мест. Вакансии для рабочих – по-прежнему в лидерах,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест

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