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«Потребовалось пройти зарубежную стажировку, освоить технологию». Отреставрированную картину Яна Дамеля представили в Минске

22.03.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Фонды Национального художественного музея Беларуси пополнились еще одной жемчужиной. Здесь впервые представили картину Яна Дамеля «Моление о чаше». Полгода четыре реставратора восстанавливали то, что разрушило время. Ведь полотно было написано около двух веков назад, а его размер – два с половиной на три метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лагунович-Черепко художник-реставратор:
При реставрации этого произведения мы использовали новые материалы. Потому что мы применили синтетические смолы для дублировки этого холста, которые до этого не применялись в нашей практике. Для этого потребовалось пройти стажировку зарубежную, освоить технологию и потом уже применить непосредственно на практике здесь.

Всего в Беларуси хранится теперь уже четыре работы кисти Яна Дамеля. Но именно «Моление о чаше» художник считал своим лучшим произведением и, по легенде, пожелал, чтобы вместо памятника на его могиле было выставлено это полотно.

«Потребовалось пройти зарубежную стажировку, освоить технологию». Отреставрированную картину Яна Дамеля представили в Минске

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