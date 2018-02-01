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Потрогать шиншиллу или завести крысу: в Минском зоопарке открылась выставка грызунов

01.02.2018 - 00:29

Новости Беларуси. А вы в курсе, что крысы владеют так называемым «словарным запасов» в более чем 50 различных криков, и каждый имеет свое значение? Об этом и не только любой желающий может узнать на тематической выставке грызунов в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь каждую неделю в экзотариуме можно будет увидеть различные виды грызунов. В эти дни показывают крыс. Сиамские, сфинксы – всего более 20 разновидностей. А познавательный стенд расскажет много удивительных фактов об этих животных.

Потом здесь выставят хомячков, шиншилл и кроликов.

Ирина Орлис, зоотехник Минского зоопарка:
Любой желающий может прийти и выбрать себе друга. На стенде указан телефон, по которому надо звонить. Человека приведут, и он сможет в помещении вивария произвести выбор.

Потрогать шиншиллу или завести крысу: в Минском зоопарке открылась выставка грызунов

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