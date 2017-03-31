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Потушить пожар и сесть с одним рабочим двигателем: учения МЧС

31.03.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Авиаторы МЧС готовятся к сезону пожаров. Экипажи на вертолетах отрабатывают элементы тушения огня. Среди основных пунктов подготовки – не только сброс воды, но и совершенствование навыков пилотирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача у экипажей только со стороны выглядит несложной: забор воды и сброс в нужную точку.

На деле же при тушении лесных пожаров авиаторам необходимо точно рассчитать момент, или промах не даст никакого результата. Работают экипажи Ми-8 и Ми-26. Практика показала, что это эффективный метод борьбы с огнем.

Сергей Галожин, заместитель начальника аэромобильного отряда по летной подготовке Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Тушение лесных пожаров авиационной техникой считается самым сложным видом полетного задания. Это сопряжено с опасностью. Во-первых, очень близко работаем у земли. Во-вторых, с грузом на внешней подвеске. В-третьих, сильная задымленность.

Ми-8 берет с собой до трех тон воды.

Маневренность и профессионализм пилотов, но результат здесь действительно зависит от «поправки на ветер». И сброс за сбросом, как под линейку.

Максим Слиж, СТВ:
Преимущество Ми-26 в его грузоподъемности, а это без малого

15 тонн воды, что позволяет экипажу на одном круге покрывать значительную площадь возгорания.

В учениях становятся на крыло и молодые авиаторы. Денис Клименко отрабатывает элементы пилотирования на самом мощном в мире транспортном вертолете. Расчет на теоретическую подготовку и собственные возможности.

Денис Клименко, помощник командира вертолета аэромобильного отряда МЧС Республики Беларусь:
Каждый пилот должен совершенствоваться, что-то подчеркивать в каждом полете. Ну, и разбирать свои ошибки.

Еще один из этапов – экстренные ситуации. Пилоты заходят на посадку «по-самолетному», с одним рабочим двигателем. В небе нужно быть готовым ко всему, ведь ошибок оно не прощает.

Потушить пожар и сесть с одним рабочим двигателем: учения МЧС

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