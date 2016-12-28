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Поваленные ветром деревья повредили 8 автомобилей в Минске, выбиты стекла в квартире

В Боровлянах на площади рухнула новогодняя елка
28.12.2016 - 10:32

Новости Беларуси. Беларусь в предновогодние дни оказалась во власти непогоды. В страну пришел циклон Barbara. Его спутники – дождь, мокрый снег и шквалистый ветер – уже успели доставить неприятности белорусам. Так, в разных частях Минска сильные порывы ветра повалили несколько деревьев. В результате повреждены 8 автомобилей, выбиты стекла в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

А в Боровлянах на площади, не выдержав мощного напора ветра, рухнула новогодняя елка. Об этом в социальных сетях 28 декабря ночью написали местные жители. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших.

Кроме того, зафиксировано отключение электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области. Из-за мокрого снега и дождя на дорогах повсеместно образовалась гололедица. Из-за этого синоптики объявили в стране предпоследний – оранжевый – уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поваленные ветром деревья повредили 8 автомобилей в Минске

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