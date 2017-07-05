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Повод для гордости: в Беларуси поздравили малышей, которые родились в День Независимости

05.07.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Двойной повод для гордости. Рожденные в День Независимости малыши. Сегодня по всей стране поздравления принимали мамы и их малыши, которые родились в День Независимости. Это уже многолетняя традиция общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. Для них главный государственный праздник стал еще и красной датой в семейном календаре.

Старший – Петр, младший Павел. Вот так Светлана стала мамой в четвертый раз. По профессии акушер-гинеког, до декрета работала буквально в соседнем корпусе.

Светлана Болбат:
Папа очень хотел девочку, но когда узнал что в семье будет два мальчика – еще два мальчика – тоже очень обрадоваля. Хоть до этого придумал два женских имени.

А вот Юлия радость материнства испытала впервые. И хотя маленькую Веру все ожидали еще 29 июня, сама малышка выбрала куда более символичный день.

Юлия Колесникова:
Очень долгожданный ребёнок у нас, здорово, что каждый день рождения будет выходной и салют в честь нашей дочки.

Под марш парадных расчётов и залпы салюта – только в Минске – на свет появились 68 маленьких белорусов. 10 из них в РНПЦ «Мать и дитя» – главном роддоме страны.

Константин Вильчук, директор Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
В последние годы увеличивается количество рождения детей от вторых и и последующих родов, в среднем сегодня составляет около 65%.

Традиция поздравлять тех, для кого государственный праздник стал семейным, зародилась еще в 2009 году. Более двух с половиной семей за это время получили подарки. На сей раз – это конверты для новорожденных, наборы детской косметики, а также книги.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Акция традиционная мы проводим ее во всех населённых пунктах. Дети наше будущее, семьи молодые тоже наше будущее.

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Становится почетным и очень важным не одного ребёнка, а два, три… И огромное уважение к многодетным мамам.

Успехи Беларуси по части медицинской что ни год отмечает Всемирная организация здравоохранения. Наша страна сохраняет самые низкие в регионе показатели материнской и младенческой смертности, а также держит планку в рейтинге стран благоприятных для материнства. Впрочем, об этом говорит даже не статистика, а  глаза тех, для кого 3 июля теперь двойной повод для гордости.

Повод для гордости: в Беларуси поздравили малышей, которые родились в День Независимости

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Фото: malo-photos.com
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