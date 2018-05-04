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«Повышение экологии и комфорта жизни». Минск присоединяется к международной программе «Зелёный город»

04.05.2018 - 17:38

Новости Беларуси. Минск присоединяется к масштабной международной программе «Зеленый город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный план действий для белорусской столицы будет разработан при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Символический старт проекту был дан 4 мая в городской ратуше на встрече с руководителем минского офиса финансовой структуры. Сотрудничество рассчитано не на один год. 3

«Зеленый город» затрагивает самые разные аспекты жизни – освещение, вопросы экологии, системы городского транспорта и ЖКХ. Пилотным проектом станет тепловая модернизация жилфонда. ЕБРР готов оказать финансовую поддержку. На эти цели банк выделит 15 миллионов евро.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:
Транспорт, освещение, экологические аспекты впоследствии будут реализованы. Второй важный этап этой реализации – возможность привлечения финансирования – как в виде кредитов с низкими ставками Европейского банка, так и донорских средств.

Таким образом, мы решим ряд задач. В первую очередь, это повышение экологии и комфорта жизни.

Александр Пивоварский, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси:
Мы можем привлечь ресурсы других доноров, которых интересует именно «озеленение» экономики в Европе и в мире в целом. Скажем, Швеция очень поддерживает работы по «озеленению» глобальной экономики. Другие доноры: Великобритания сейчас рассматривает, другие страны.

Эксперты уверены, что статус «Зеленого города» привлечет дополнительное внимание к Минску со стороны инвесторов и даст импульс развитию самых разных инициатив.

«Повышение экологии и комфорта жизни». Минск присоединяется к международной программе «Зелёный город»

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