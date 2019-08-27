Рост тарифной ставки, финансовые итоги II Европейских игр и поддержка слабых сельхозпредприятий. О чём говорили с Президентом во Дворце Независимости
Новости Беларуси. Тарифная ставка 1-го разряда в Беларуси будет повышена с 1 сентября. Это значит, что вырастут и зарплаты бюджетников. Такая информация прозвучала сегодня, 27 августа, во Дворце Независимости во время встречи Президента с первым вице-премьером Александром Турчиным и заместителем премьер-министра Владимиром Дворником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они доложили главе государства о том, как идет работа Правительства над рядом документов. Один из них касается аграрной политики – упрощает порядок оказания помощи слабым хозяйствам, второй затрагивает вопросы лицензирования. Президент также поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр.
С подробностями корреспондент Екатерина Жилянина.
Предложения Правительства 27 августа Президенту озвучили первый вице-премьер Александр Турчин и вице-премьер Владимир Дворник. Александр Лукашенко сразу отметил: корректировки, конечно, рассмотрят, но вообще практику менять недавно принятые нормативно-правовые акты нужно свести к минимуму. А то выходит – подготовим документ, не успеет начать работу, а уже требуется корректировать указом. Значит, экспертная подготовка была не достаточно глубока.
Александр Лукашенко: Если мы приняли НПА, а через год-два начинаем корректировать, работа организована слабо
Президент затронул тему спорта. У Правительства было достаточно времени, чтобы подвести финансовые итоги II Европейских игр. Впрочем, здесь – отметил Александр Лукашенко – одной математики недостаточно. Ведь такой масштабный спортивный форум – это имиджевый проект. Мировая презентация белорусского туризма, да и праздник для всего народа.
Ничто так не сплачивает людей, как громкие победы соотечественников. И, как пример, великолепное выступление нашей команды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы разделили с немцами первое место в командном зачете.
«Что мы в результате получили?» Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами Европейских игр
Александр Лукашенко еще раньше распорядился наградить спортсменов и тренерский штаб, не забыть при этом первых наставников триумфаторов. Всех тех, кто причастен к этой яркой победе.
Что же касается финансовых итогов Европейских игр, то сэкономленные деньги Президент поручил направить на ремонт студенческих общежитий и зарплаты бюджетникам. Кроме того, Александр Лукашенко поддержал предложение Правительства увеличить тарифную ставку первого разряда. На повышение оплаты труда бюджетников до конца года, кстати, дополнительно направят 300 миллионов рублей.
Александру Лукашенко подробно доложили об идущих сельхозработах. 97 % площадей убрано, намолочено более 6 миллионов тонн, и это больше, чем ровно год назад: к концу августа 2018-го аграрии положили в закрома чуть более 5 миллионов тонн. На повестке дня – сев, нужно заложить урожай уже будущего года.
Что же касается предложений Правительства, то одно из них призвано улучшить положение слабых сельхозпредприятий. Таковых насчитали 49. Всего же в стране 1400 хозяйств. В настоящее время распространена практика, когда к крепким присоединяют те, что нуждаются в поддержке. На практике доказана эффективность такой меры, и опыт будет продолжен. Но теперь еще создадут условия для того, чтобы промышленные предприятия брали шефство над слабыми хозяйствами. Спонсорская помощь отныне не будет относиться к основному виду деятельности субъекта хозяйствования и таким образом не скажется на себестоимости продукции.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если ты можешь сегодня оказать финансовую помощь, имея прибыль, мы будем этому благодарны. Если сегодня нет такой возможности, то можно помочь сегодня в наведении порядка – выехать, можно помочь техникой при уборке, можно помочь кадрами. Любой вид помощи, который будет оказан сельскому хозяйству, даст существенную возможность развиваться слабому предприятию.
Второе предложение – освободить от необходимости лицензирования еще несколько видов деятельности. В последнее время перечь занятий, на которые требуется получать соответствующее разрешение, уже существенно сократился. На сей раз освободить от лицензий хотят тех, кто оказывает психологическую помощь, лечит животных, открывает ломбард... Все в соответствии с современными европейскими трендами.
Одно из новшеств – субъектам хозяйствования будут давать время на устранение грубых нарушений, а не автоматически лишать лицензий, как бывает сейчас. Вообще же в будущем в Беларуси может появиться отдельный закон о лицензировании, который заменит действующий указ и все дополнения к нему.
Александр Лукашенко: Если мы приняли НПА, а через год-два начинаем корректировать, работа организована слабо
Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал от правительства более тщательной подготовки нормативно-правовых актов для того, чтобы не вносить постоянные коррективы в законы, в том числе посредством указов главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси потребовал у правительства более тщательно готовить нормативно-правовые акты
Об этом он заявил 27 августа на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо избегать очень частого обращения к указам Президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства, притом спустя относительно короткий промежуток времени. Я, конечно, понимаю, что жизнь на месте не стоит, все течет, все изменяется. Но если мы вчера приняли, образно говоря, нормативно-правовой акт, закон, подзаконный акт, декрет Президента, указ, а через год-два начинаем корректировать эти нормативно-правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо.
Надо принимать такие нормативно-правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку. Потому что любые изменения, особенно в экономической сфере, влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей и тех, кто этим занимается.
Президент также поинтересовался финансовыми итогами II Европейских игр, которые летом-2019 прошли в Минске.
«Что мы в результате получили?» Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами Европейских игр
Вице-премьер Александр Турчин также рассказал, что с сентября запланировано повышение тарифной ставки первого разряда до 41 рубля.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Итоги июля показали, что уровень средней заработной платы по стране за январь-июль составил 1055 рублей. В принципе, это фактически те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Но наши расчеты показывают, что это повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6 % позволит выполнить поручение Президента и при сохранении уровня средней зарплаты по стране 1055 выдержать это соотношение в 80 %.
Александр Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании. Ему доложили, что на сегодняшний момент убрано порядка 97 % площадей. Намолочено более 6 миллионов 400 тысяч тонн зерна – это уже почти на четверть больше, чем было собрано в 2018 году.