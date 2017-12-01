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Повышение зарплат: что изменилось в Беларуси с 1 декабря

01.12.2017 - 18:40

Новости Беларуси. Зима началась с повышения зарплат. 1 декабря некоторым бюджетникам на 25 % повысили тарифные оклады, к которым привязаны их зарплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибавка коснется в первую очередь низкооплачиваемых категорий работников бюджетного сектора.

Увеличится заработная плата у медсестер, санитарок, молодых врачей, работников сфер социального обслуживания и культуры. Среди них – руководители кружка, лаборанты, няни, сиделки, шеф-повара и официанты.

Напоминаем: средняя зарплата работников бюджетных организаций в сентябре выросла впервые за последние три месяца. В начале осени они получали 636 рублей – эта сумма на 6 % или на 36 рублей больше, чем в августе.

Больше новостей экономики за 1 декабря здесь.

Повышение зарплат: что изменилось в Беларуси с 1 декабря

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