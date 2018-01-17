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Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить

17.01.2018 - 20:52

Новости Беларуси. На проспекте Машерова планируют модернизировать мост через Свислочь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект капитального ремонта с модернизацией уже готов. К работам приступят совсем скоро, а завершить ремонт планируют к концу 2018 года с минимальными неудобствами для автомобилистов.

Алексей Говорко, директор УП «Минскинжпроект»:
Мы предусмотрели устройство пешеходной, велосипедной зон без увеличения габаритов самого сооружения. Также приведено в порядок мостовое полотно, швы, конуса – все, что необходимо для моста в этом виде ремонта.

Также на мосту будет предусмотрена зона под трамвайное движение. Однако в ближайшее время стук колес мы здесь не услышим, а свободное пространство благоустроят для удобства пешеходов и велосипедистов.

Появится зона для велосипедов, пешеходов и трамваев. Мост через Свислочь на Машерова планируют обновить

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