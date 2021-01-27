«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора
Новости Беларуси. Коллективу «Столичного телевидения» 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президент согласовал на должность генерального директора СТВ Кирилла Казакова, который до этого момента исполнял обязанности руководителя.
Кирилл Казаков:
Спасибо вам огромное! Без вас я бы не состоялся. Я с вами, а вы со мной.
Озвучивая назначение генерального директора СТВ, Президент Беларуси отметил, что в том числе особое отношение коллектива телеканала к Кириллу Казакову стало серьезным аргументом для принятия кадрового решения. Ведь, несмотря на турбулентность, удалось сохранить и коллектив. Общаясь с сотрудниками телеканала, и министр информации Игорь Луцкий, и замглавы администрации Президента Андрей Кунцевич отметили, что в непростой для страны период СТВ сделал без преувеличения качественный скачок в развитии, при этом сохранил свой отличительный стиль.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Нужно понимать, что неотъемлемой частью любой творческой работы является как раз таки такая где-то раскованная, где-то в меру свободная творческая обстановка. Только в таких условиях могут генерироваться действительно интересные идеи. А главное, появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты. И пример телеканала СТВ, его стремление к авторской журналистике, в этом лишний раз убеждает.
Новые рубрики, новые лица, новые подходы к работе. Телеканал обновляет и материально-техническое оснащение, совсем скоро у нас появится новая более просторная студия, а значит, и новые проекты.
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Новости Беларуси. Уверенно отвечать на современные вызовы и угрозы, жестко реагировать на любые попытки раскачать страну. Такие задачи 26 января поставил Президент перед новыми руководителями, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения произошли и в кадровом составе регионов. Андрей Любимов отныне член Витебского облисполкома.
Новое лицо у Климовичского райисполкома. Район возглавил Михаил Демидов. Работать предстоит упорно: Климовичский район входит в программу развития юго-восточных регионов Могилевской области. Со стороны государства оказывается возможная поддержка. Само собой, должна быть и отдача.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда я изучал ваши материалы личные, я подумал о том, что вы как человек, всю жизнь проработавший с животными (и людьми, естественно), но как специалист, как зоотехник, как врач вы перенесете этот опыт на Климовичский район. Очень хотелось бы. И в этом отношении мы вас будем поддерживать.
Вот недавно здесь был губернатор у меня. Он много мне говорил о Климовичском районе. Я согласен с его оценками. Поддержку вы получите, потому что Климовичский район приличный, это основополагающий район на Могилевщине. Очень хотелось бы, чтобы у вас получилось. Перспективы у вас хорошие.
Я обещаю вам, что в этом году я у вас побуду.
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