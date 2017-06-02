новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных

02.06.2017 - 18:11

Новости Беларуси. Огонь мог нанести большие потери одной из ферм Слуцкого района. Поздно вечером 1 июня на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании на молочно-товарном комплексе села Мерешино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На момент прибытия спасателей горела крыша фермы.

Пришлось эвакуировать 60 голов скота. Причину ЧП устанавливают. Одна из версий – нарушение правил эксплуатации теплоагрегатов.

А в Стародорожским районе около деревни Левки загорелся кормоуборочный комбайн.

Водитель не пострадал и до прибытия спасателей самостоятельно стал тушить машину. Скорее всего, беды наделало короткое замыкание электропроводки.

Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Фото. Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных
Фото. Пожар на ферме в Слуцком районе: эвакуировано 60 животных

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района
Производственное помещение загорелось в деревне Новый Двор Минского района
В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины
В Минском районе сгорел дачный дом: уничтожены 3 машины
В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов
В деревне Пашковичи случился пожар на полигоне промышленных отходов
7 человек, среди которых 5 детей, спасли во время пожара в общежитии в Молодечно: видеофакт
7 человек, среди которых 5 детей, спасли во время пожара в общежитии в Молодечно: видеофакт
В Молодечненском районе на пожаре спасли мужчину
В Молодечненском районе на пожаре спасли мужчину
В Дзержинском районе на пожаре в летней кухне погибла 53-летняя женщина
В Дзержинском районе на пожаре в летней кухне погибла 53-летняя женщина
Песионерка получила ожоги, когда выбегала из горящей дачи: женщина от госпитализации отказалась
Пенсионерка получила ожоги, когда выбегала из горящей дачи: женщина от госпитализации отказалась
Тушила баню и попала в больницу: пожар в Борисовском районе
Тушила баню и попала в больницу: пожар в Борисовском районе
Все новости по теме Пожар в Минской области
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru