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Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС

Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС
23.12.2016 - 23:06

Новости Беларуси. Ночной пожар в Минске. Горели склады в столичном районе «Масюковщина». Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в начале пятого утра.

Площадь пожара составляла 500 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы расчеты из соседних районов, в общей сложности работали 20 единиц техники.

Чтобы укротить стихию, спасателям потребовалось более двух часов. К 6.30 возгорание было ликвидировано.

Частично обрушились стены и кровля складов, пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар на Масюковщине: оперативная съемка МЧС

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