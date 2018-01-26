﻿ Пожар на складе в Гатово охватил около тысячи квадратных метров | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Мiншчына

Пожар на складе в Гатово охватил около тысячи квадратных метров

26.01.2018 - 17:14

Новости Беларуси. В Гатово тушили пожар на складе: загорелся металлический бокс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

На момент прибытия спасателей огонь охватил центральную часть здания и помещение рядом. Общая площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. Чтобы не допустить распространения огня, из соседнего бокса отогнали автобус и легковой автомобиль, а также другую спецтехнику. Пострадавших, к счастью, нет. А вот материальный ущерб – значительный, его сейчас подсчитывают.

И выясняют причины ЧП.

Пожар на складе в Гатово охватил около тысячи квадратных метров

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город
Крупный пожар на севере Лондона: густой едкий дым окутал город
Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10
Число жертв при пожаре под Новосибирском возросло до 10 человек
На химическом заводе под Мадридом прогремели взрывы: кадры с места событий
На химическом заводе под Мадридом прогремели взрывы: кадры с места событий
В результате пожара на «Нафтане» работа на предприятии не нарушена
В результате пожара на «Нафтане» работа на предприятии не нарушена
Подробности ночного пожара на «Нафтане»
Подробности ночного пожара на «Нафтане»
Источник фото: https://vk.com/esoligorsk
На «Беларуськалии» минувшей ночью горел склад – фото очевидцев
Спасатели 5 часов тушили пожар на Тушинском заводе в Москве, здание выгорело полностью
Спасатели 5 часов тушили пожар на Тушинском заводе в Москве, здание выгорело полностью
Пожар на свинокомплексе в Мстиславском районе
265 поросят погибли при пожаре на свинокомплексе в Мстиславском районе
Все новости по теме Пожар на заводе
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru