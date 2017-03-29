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Пожар в деревне Заболотье: хозяина загоревшегося дома с серьёзными ожогами доставили в реанимацию

29.03.2017 - 17:26

Новости Беларуси. А в Борисовском районе на пожаре мужчина получил ожоги.

Загорелся жилой дом в деревне Заболотье.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, деревянное здание горело открытым пламенем. Выбираясь из дома, пострадал хозяин.

С ожогами почти половины тела, мужчину доставили в реанимацию. Когда начался пожар, сельчанин спал на кровати, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения и проснувшись,

когда дом уже был в огне.

Вероятная причина возгорания неосторожность при курении, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

Пожар в деревне Заболотье: хозяина загоревшегося дома с серьёзными ожогами доставили в реанимацию

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