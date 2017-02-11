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Пожар в минском общежитии на Руссиянова: двое госпитализированы

11.02.2017 - 16:53

Новости Беларуси. Два человека пострадали в результате пожара в одном из общежитий Минска. Они были госпитализированы с отравлением угарным газом.

Огонь вспыхнул на первом этаже здания, расположенном на улице Руссиянова.

Горел мусор, сваленный под лестничной клеткой, и деревянный дверной блок. На место ЧП прибыло 10 пожарный расчетов.

Огонь был оперативно ликвидирован, но из-за сильного задымления из общежития пришлось эвакуировать 280 жильцов.

Чтобы выбраться из здания, некоторым людям понадобилась помощи спасателей.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь:
Один человек оказался отрезанным от путей эвакуации плотным задымлением на 9 этаже. Попытались его спасти при помощи высотной техники, однако ее установка была затруднены припаркованными автомобилями. Удалось проехать только маленькому коленчатому подъемнику. Он не достал, но, к счастью, в этот момент звено газодымозащитной службы уже проникло со стороны задымленной зоны. Они спасли человека при помощи маски для спасаемого.

Что стало причиной возгорания, спасателям еще предстоит выяснить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.                                                                   

Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем.

Пожар в минском общежитии на Руссиянова: двое госпитализированы

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