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Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек

26.12.2017 - 18:33

Новости Беларуси. Спасатели эвакуировали 10 человек из многоэтажки в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На одном из этажей горел тамбур. К счастью, никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
25 декабря в 19:39 в службу спасения поступило сообщение о загорании квартиры на улице бульвар Гречко в Борисове. Прибывшим к месту вызова подразделениям МЧС стало известно, что происходит задымление на лестничной клетке на втором этаже. В результате пожара повреждена деревянная тумбочка и закопчен полоток в тамбуре на втором этаже.

Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек
Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек
Фото. Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек
Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек
Фото. Пожар в многоэтажке в Борисове: эвакуировали 10 человек

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