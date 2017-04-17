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Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»

17.04.2017 - 18:02

Новости Беларуси. Солигорские спасатели ликвидировали возгорание в местной детской школе искусств. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на сцене и в зрительном зале было плотное задымление.

Огонь успел уничтожить две сценические ткани, повреждены кулисы и немного пола.

Причина возгорания выясняются.

Одна из версий – использование «болгарки» при проведении работ на сцене.

Теперь для организации мероприятий в зале придется провести косметический ремонт, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»
Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»
Фото. Пожар в солигорской детской школе исскусств мог начаться из-за «болгарки»

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