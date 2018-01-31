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Пожар в Заславле: пенсионерку спасли сотрудники МЧС

31.01.2018 - 21:19

Новости Беларуси. Пожар в жилом доме в Заславле: горела квартира, в которой проживала 77-летняя женщина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она пыталась самостоятельно покинуть помещение, но не справилась без помощи.

С диагнозом «отравление продуктами горения» ее доставили в больницу.

Огонь частично уничтожил кровлю, перекрытия, закопчено имущество. По мнению специалистов, квартира непригодна для проживания. Предварительная версия ЧП – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Пожар в Заславле: пенсионерку спасли сотрудники МЧС

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