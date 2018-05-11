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Пожилого мужчину зажало дверьми автобуса. Пассажир получил травму головы и переломы

11.05.2018 - 17:30

Новости Беларуси. 20 апреля в Минске пожилой мужчина получил телесные повреждения при посадке в автобус «МАЗ».  

Как сообщает УСК по Минску, когда гражданин входил в салон автобуса, его руку зажало дверьми. В это время ТС начало движение, что привело к падению мужчины.  

Водитель автобуса вызвал скорую и обратился к сотрудникам предприятия, которые отвезли пострадавшего домой ожидать прибытия медработников. Через некоторое время самочувствие мужчины ухудшилось и он был госпитализирован с травмой головы и переломами костей.  

Следователи провели проверку. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали травмирование гражданина. Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело.  

Выясняются детали произошедшего, а также обстоятельства сокрытия случившегося должностными лицами предприятия.  

Летом прошлого года в Минске с ребёнком произошёл неприятный инцидент.  

4-летнюю девочку зажало колесом автобуса – подробнее здесь.  

Фото: УСК по Минску

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